ВР заборонила COVID-закупівлі без системи ProZorro

Верховна Рада прийняла законопроєкт №3715 про виключення можливості здійснення закупівель без використання електронної системи ProZorro. Відповідне рішення було прийнято на пленарному засіданні парламенту в четвер, 1 липня, повідомляє Вести.

"За" проголосувало 355 народних депутатів.

Документом пропонується виключити чинні положення законодавства, згідно з якими товари, роботи або послуги, необхідні для запобігання виникненню/поширення, локалізації/ліквідації спалахів, епідемій/пандемій Covid-19 можна було закуповувати без використання Закону України "Про державні закупівлі" (без системи "ProZorro ").

Згідно з документом, на період карантину через коронавірус дію закону "Про державні закупівлі" не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:

лікарські засоби,

вакцини,

медичні, імунобіологічні препарати, витратні матеріали для надання медичної допомоги хворим COVID-19,

медичні вироби для вакцинації від COVID-19,

медобладнання для закладів охорони здоров'я, які надають допомогу пацієнтам з COVID-19,

системи постачання медичних газів, необхідні для виконання заходів з протидії COVID-19.

Перелік таких лікарських засобів і порядок їх закупівлі затверджує Кабмін.