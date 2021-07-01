Укрзалізниця виплатила до держбюджету 750 млн грн дивідендів

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) виплатило дивіденди за 2019 рік, які були відстрочені у зв'язку пандемією коронавірусу, перерахувавши до державного бюджету 750 млн грн, що становить 30% чистого прибутку, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомив Іван Юрик у четвер, 70% чистого прибутку (понад 1,7 млрд грн) спрямовано на покриття збитків минулих років.

"Товариство оптимізувало операційні витрати. Насамперед спрямовує кошти на капітальний ремонт рухомого складу та інфраструктури, що дозволить нарощувати обсяги перевезень. Крім того, є чіткий план щодо отримання додаткових доходів, зокрема, за рахунок реалізації непрофільних активів, продажу металобрухту, зниження податкового навантаження ", - стверджують у компанії.

Як повідомлялося, АТ "Укрзалізниця" у 2019 році збільшило чистий прибуток в 14,7 раза - до 2,988 млрд грн (203,85 млн грн у 2018 році). За підсумками 2020 року УЗ отримала 11,9 млрд грн чистого збитку.

Згідно з даними компанії, у 2019 році вона сплатила понад 21,8 млрд грн (без урахування ПДВ) податків і зборів до державного та місцевих бюджетів, що склало 24% від чистого доходу, який становив 90,4 млрд грн.