Світовий банк надасть Укргідроенерго $212 млн

Рада директорів Світового банку затвердила пакет фінансування у розмірі 212 мільйонів доларів для державної компанії "Укргідроенерго", оператора українських гідроелектростанцій та гідроакумулюючих станцій, повідомляє УНІАН.

Згідно з повідомленням Світового банку, Міжнародний банк реконструкції та розвитку надав 177 млн дол., Фонд чистих технологій виділив на пільгових умовах позику у розмірі 34 мільйонів доларів США та грант у розмірі 1 мільйона доларів США на впровадження проекту "Україна – підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі".

Фінансування надається "Укргідроенерго" на встановлення 197 МВт систем накопичення енергії у поєднанні з сонячними батареями на чотирьох гідроелектростанціях (Київській ГАЕС, Канівській ГЕС, Кременчуцькій ГЕС та Середньодніпровській ГЕС), які планується залучити для надання допоміжних послуг національної електромережі. Також акумулятори та сонячні електроустановки будуть встановлені на Дністровській ГЕС.

Відзначається, що фінансування Світового банку сприятиме зниженню ризиків, пов'язаних із синхронізацією української енергосистеми з європейською енергетичною мережею, і допоможе в її декарбонізації шляхом підтримки більшої інтеграції відновлюваної енергетики.