Renault наповнить ринок електромобілями різних класів

Renault готується серйозно розширити свою електричну лінійку. Керівник компанії Лука де Мео розповів про стратегію марки, згідно з якою до 2025 року представлять відразу десять електричних моделей, повідомляє АвтоПортал.

Інформація про деякі електромобілі Рено вже є. Так, вже до кінця року представлять новий Renault MeganE і він стане електрокаром. Побудують його на спеціальній платформі CMF-EV, яку будуть використовувати і ряд інших електричних моделей С- і D-класу.

Зокрема, на цій платформі побудують майбутній електрокроссовер Renault. Архітектура CMF-EV дозволяє створювати моделі з запасом ходу до 580 км.

Більш компактні і доступні електрокари Рено будуть побудовані на платформі CMF-BEV. З нею запас ходу може досягати 400 км. До того ж, ця архітектура дозволить суттєво здешевити електрокари Рено.

Платформу CMF-BEV використовуватимуть відроджений Renault 5, а також недорога модель з позначенням 4ever. Уже відомо, що це сучасна версія знаменитого Renault 4, виконана в форматі кроссовера. також

Цікаве майбутнє очікує бренд Alpine - він стане повністю електричним. Після 2024 року представлять три різних моделі. Одна з них - хот-хетч на базі Renault 5. електромобілів стане і нове покоління купе Alpine A110. Ну а флагманом марки буде туристичний седан-купе, який кине виклик Porsche Taycan і Audi e-tron GT.