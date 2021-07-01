Кораблі РФ провели стрільби в Чорному морі

Екіпажі великих десантних кораблів (ВДК) "Орськ" і "Саратов" провели артилерійські стрільби по морських і повітряних цілях в Чорному морі, повідомляє Інтерфакс.

"В ході заходу екіпажі ВДК відпрацювали дії з прикриття умовної висадки морського десанту на плав з виконанням стрільб з артилерійських установок по морських і повітряних цілях", - йдеться в повідомленні.

У ролі морської цілі був задіяний корабельний щит-мішень, роль засобів повітряного нападу умовного противника виконував літак-амфібія Бе-12 зі складу морської авіації і ППО ЧФ.

"Також артилерійські розрахунки великих десантних кораблів "Орськ" і "Саратов" виконали вправи зі знищення макетів плаваючих морських мін" , - повідомили в ЧФ.

Стрільби пройшли відповідно до плану бойової підготовки з'єднання великих десантних кораблів ЧФ в морських полігонах Чорного моря, повідомив флот. Район стрільб на час був закритий для цивільного судноплавства.