Держмитслужба вже перевиконала план

Загалом за січень-червень поточного року Держмитслужба виконала план надходжень на 108% і перерахувала до держбюджету 207,5 млрд грн при запланованому показнику – 191,5 млрд грн, повідомляє ГТСУ.

Таким чином Держмитслужба перевиконала план майже на 16 млрд грн і перерахувала:

до загального фонду – 174,6 млрд грн;

до спеціального фонду – 32,9 млрд грн.

За 6 місяців поточного року, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, надходження митних платежів збільшились на 57,3 млрд грн або на 38%.

Водночас згідно з Законом України від 29 квітня 2021 року № 1434-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» на червень план надходжень було збільшено на 1,2 млрд грн.

При цьому у червні 2021 року Державна митна служба України перерахувала до бюджету України 37,3 млрд грн (при запланованих 33,6 млрд грн) і виконала план на 111% або понад план перераховано 3,7 млрд грн.