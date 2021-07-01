Путін офіційно дозволив військовим РФ блокувати Керченську протоку

Президент Російської Федерації Володимир Путін дав вказівку військовим "блокувати території та акваторії об'єктів, що охороняються, для припинення спроб незаконного проникнення". Він підписав відповідний документ, повідомляє УНИАН.

Даний указ оприлюднили на офіційному порталі правової інформації 1 липня.

У пояснювальній записці зазначено, що Росгвардія охороняє акваторію Керченської протоки, міст через неї та акваторію російського енергомоста з Кримом.

Документ вносить зміни до Закону "Про війська Національної гвардії Росії". Тепер при охороні зазначених територій військові можуть проводити оточення при спробі "незаконного перетину і проникнення" в акваторію і при спробі покинути її.