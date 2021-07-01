Київстар включив зв'язок 4G уже в 411 населених пунктах

У червні 2021 року ще 226 тисяч мешканців України отримали можливість користуватись новими мобільними технологіями в мережі Київстар, повідомляє Обозреватель.

Київстар збільшив покриття 4G мережі в 411 населених пунктах України. Зокрема це населені пункти Білашки, Городниця, Доброводи, Поташ у Черкаській області, Бородаївські хутори, Райдужне в Дніпропетровській, Новогнатівка, Новодонецьке Донецької області, Долинське, Новоукраїнка, Яковлівка в Одеській, Бранцівка, Жигайлівка, Срібровщина у Сумській, Косівська Поляна, Збини, Синяк в Закарпатській області.

Завдяки появі зв’язку 4G у цих населених пунктах, ще 226 тисяч мешканців України зможуть користуватись швидкісним мобільним інтернетом. Для цього Київстар активував технологію LTE900 на 171 базовій станції.

У 1 кв 2021 року Київстар інвестував у розвиток нових технологій зв’язку понад 1 млрд грн, що дозволило суттєво збільшити територію мережі 4G. Завдяки цьому кількість абонентів, які скористались швидкісним мобільним інтернетом, збільшилась у 1 кв 2021 на 24,3%. Використання мегабайтів на одного абонента зросло на 27,5%. На сьогодні зв’язком 4G у мережі Київстар користуються майже 10 мільйонів абонентів.

Київстар встановив в Україні понад 15 тисяч базових станцій, на яких уже активована технологія LTE (4G). Відтак 88,5 % населення України може користуватись доступом до послуг 4G у мережі оператора. Компанія продовжує будівництво мереж нового покоління, щоб до 2022 року доступ до 4G був у 90% населення.

Нові мобільні технології дають абонентам більше можливостей для бізнесу, освіти, дистанційних медичних консультацій, доступу до адміністративних послуг, тощо. Щоб скористатись послугою достатньо смартфона, який підтримує технологію LTE/4G, та відповідної SIM-карти (USIM), яку можна отримати безкоштовно у оператора.

Мобільні оператори України прискорили розвиток 4G у невеликих і труднодоступних населених пунктах завдяки перерозподілу радіочастот діапазону 900МГц. Базові станції, що працюють на цих частотах, охоплюють зв’язком більші території, що важливо для будівництва мобільних мереж у віддалених населених пунктах. Для цього Київстар добровільно поділився з іншими учасниками ринку радіочастотним спектром 900 МГц і 1800 МГц. Так інші мобільні оператори змогли сформувати суцільні смуги радіо частот, що є критичним для розвитку швидкісної мобільної передачі даних.