В МЗС розповіли про вступ України в НАТО
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував можливі сценарії вступу України в НАТО, повідомляє Лига.net.
Так, на питання про те, коли Україна ввійде в НАТО Кулеба зазначив, що
"жодних дат називати не буде".
Водночас, він додав, що
"за логікою історичного процесу може припустити, що членом НАТО Україна стане раніше, ніж членом ЄС".
Міністр також розповів, чи існує стратегія Україна без НАТО. За його словами,
"Конституція не передбачає Україну без НАТО".
"Але, безумовно, як хомо сапієнс я розумію, що нам потрібно зміцнювати безпеку вже нині, до того, як ми вступимо в Альянс. Я бачу це таким чином. Ми рухаємося до членства в НАТО. Ми не знаємо, коли саме воно настане. Все, що ми робимо від сьогодні і до членства в НАТО, і що підважує цю мету, – є допустимим", - резюмував Кулеба.