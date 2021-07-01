В МЗС розповіли про вступ України в НАТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував можливі сценарії вступу України в НАТО, повідомляє Лига.net.

Так, на питання ﻿про те, коли Україна ввійде в НАТО Кулеба зазначив, що "жодних дат називати не буде".

Водночас, він додав, що "за логікою історичного процесу може припустити, що членом НАТО Україна стане раніше, ніж членом ЄС".

Міністр також розповів, чи існує стратегія Україна без НАТО. За його словами, "Конституція не передбачає Україну без НАТО".