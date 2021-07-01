Продажі нових автомобілів в Україні продовжують зростати

Червень підігрів попит на ринку нових легкових автомобілів. За місяць 8,8 тис. нових авто поповнили автопарк України – це на 21% більше, ніж в минулому році. До того ж, це майже на 36% більше червневого результату доковідного 2019 року, повідомляє Укравтопром.

Щодо результату попереднього місяця реєстрації нових машин виросли на 4 відсотки.

Найбільш популярною маркою червня стало Toyota (рік тому була Renault). Перший рядок рейтингу Тойота зайняла з показником 1296 реалізованих авто. Таким чином, відносно минулого року ця японська марка покращила свій червневий результат майже на чверть.

На другому місці Renault з показником 986 авто (-15% до червня 2020 року).

Третє місце українці віддали Кіа, придбавши 742 нових авто цієї марки, що на 10% більше, ніж рік тому.

Четвертий результат у Skoda - 609 машин (+ 27% до червня 2020р.).

Замикає п'ятірку лідерів - Hyundai, в активі цієї марки 441 реєстрація нових легкових автомобілів, що на 11% більше, ніж роком раніше.

Також у звітному місяці в десятку найпопулярніших марок увійшли: Nissan - 391 шт. (+ 68%); VW - 384 шт. (+273%) Peugeot - 383 шт. (+ 17%); Chery - 369 шт. (+ 129%); Mitsubishi - 367 шт. (+ 71%).

Бестселером місяці став автомобіль Toyota RAV-4 з показником 547 реєстрацій.

Всього за перше півріччя в Україні свої перші реєстраційні номери отримали 48,4 тис. нових легкових автомобілів, що на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року.