Україна сподівається, що ЄС відновить вільний в'їзд для її громадян

Україна сподівається, що ЄС через два тижні внесе її в список країн, з яких дозволений вільний в'їзд. Про це заявив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"В рекомендації Європейської Комісії немає політики. Раз на два тижні держави-члени ЄС переглядають перелік третіх країн для вільного в'їзду на територію Євросоюзу. Рекомендація формується, зокрема, на основі чотирьох чинників: коефіцієнта повідомлень про нові випадки COVID-19 на 100 тис. населення за попередні 14 днів, кількості тестів за 7 днів, рівня позитивних тестів і природи вірусу, зокрема наявності більш небезпечних штамів", - сказав Ніколенко агентству.

Він зазначив, що показники в Україні за період, коли Європейська Комісія здійснювала оцінку, ще перевищували норму.

"Тут слід враховувати, що оцінка показників здійснювалася нема за останні дні, а за попередні кілька тижнів, коли вони були вище. Оскільки зараз ми все більше наближаємося до встановленої Єврокомісією нормі, за дорученням міністра закордонних справ Дмитра Кулеби Представництво України при ЄС взаємодіє з європейської стороною для включення України до згаданого переліку під час його наступного перегляду", - підкреслив спікер.

Водночас він звернув увагу на те, що рекомендація Європейської Комісії з відкриття кордонів ЄС для певного переліку країн не є юридично обов'язковою.