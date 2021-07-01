Проти Шмигаль почнеться розслідування через COVID-фонд

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зобов'язав Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрити кримінальне провадження проти прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і Кабінету міністрів за фактом можливої халатності при виділенні коштів з фонду для боротьби з коронавірусом на інші сфери держуправління, в той час, як це суперечить закону, повідомляє Страна.ua.

Як сказано в матеріалах, 25 травня в НАБУ надійшла заява, в якому позивач заявив про вчинення прем'єр-міністром і членами Кабінету Міністрів кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 210 (нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням) і ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу.

Під службовою недбалістю мається на увазі виділення коштів з фонду для боротьби з коронавірусів на інші сфери державного управління. Однак НАБУ відмовилося зареєструвати дане кримінальне провадження.

Після відмови НАБУ заявник подав скаргу до суду. 15 червня ВАКС частково задовольнив її і зобов'язав НАБУ почати розслідування.

Нагадаємо, згідно з даними липня минулого року, Міністерство охорони здоров'я отримало лише шосту частину грошей з фонду по боротьбі з коронавірусів. Решту грошей було розподілено на потреби різних міністерств. Зокрема МВС отримало додатково 2,7 мільярда гривень на зарплати поліцейським, прикордонникам та Нацгвардії.

Також повідомлялося, що минулого року Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор"), використовував 25,7 млрд грн з фонду для боротьби з коронавірусом.