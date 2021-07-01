Ці 6 продуктів роз'їдають ваші нирки

Наші нирки відповідають за знешкодження шкідливих елементів, а також за виведення токсинів. І, звичайно ж, щоб підтримувати наші нирки в здоровому нормальному стані, необхідно стежити за тим, що ми їмо. І, зокрема, не вживати ті продукти, які є згубними для наших нирок, повідомляє Здоровый образ.

Отже, перше, про що необхідно сказати, це надмірне споживання натрію. Тому що, якщо ми занадто довго вживаємо їжу, багату натрієм в занадто великих кількостях, то з часом це веде до збільшення наших нирок і їх клітин. Це буде стимулювати їх затвердіння, втрати їх функції. Вся річ у тому, що коли ми вживаємо натрію занадто багато, це дуже здорово знижує здатність наших нирок фільтрувати відходи нашої життєдіяльності.

Також зайве вживання натрію може сприяти підвищенню артеріального тиску. А артеріальний тиск - це така підступна річ, яка за собою тягне цілий клубок додаткових проблем. І вчені однозначно стверджують: якщо ви хочете зберегти ваші нирки, то вживання натрію має дозироваться. А що таке натрій? Дивіться далі у відео.