ВР скасувала скандальну ставку ПДВ на поставки свиней і молока

Парламент на засіданні 1 липня прийняв законопроєкт №5425-д, який відновлює ставку ПДВ у розмірі 20% при оподаткуванні операцій з поставки та ввезенні на митну територію України сільськогосподарської продукції, повідомляє UBR.

Йдеться про велику рогату худобу, свиней, овець, цілісне молоко, жито, овес, насіння льону, плоди інших олійних культур і цукрові буряки.

Депутати підтримали документ, зареєстрований 14 червня, і за основу, і в цілому. "За" - 310 і 309 відповідно.

Однак Рада залишила ставку ПДВ 14% на операції з постачання пшениці, суміші пшениці та жита, ячменю, кукурудзи, соєвих бобів, насіння ріпаку та соняшнику.

Глава податкового комітету, один зі співавторів законопроєкту Данило Гетманцев відзначив, що рішення Ради усуває ризики підвищення цін на продукти харчування і сприятиме стабільності цінової ситуації на товарних ринках, а також створить рівні і справедливі умови оподаткування ПДВ для с/г виробників та підприємств переробної галузі.