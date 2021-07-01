Канада відмовиться від автомобілів з ДВС

На превеликий списку країн, які планують заборонити продаж легкових автомобілів і легких вантажівок з ДВС має намір приєднатися Канада. Введення заборони призначено на 2035 рік, повідомляє Обозреватель.

Як пише Reuters﻿, відмова від викопного палива в автомобілях стане важливою опорою в амбітному прагненні прем'єр-міністра Джастіна Трюдо зробити Канаду країною з нульовими викидами до 2050 року.

З 2035 року в Канаді зможуть продаватися нові легкові автомобілі і легкі вантажівки тільки з нульовим рівнем викидів, а до 2050 року планується досягти нульових викидів автомобільного транспорту по всій країні.

"Ми будемо працювати зі Сполученими Штатами над гармонізацією правил паливної ефективності, а також інвестуємо в пільги для споживачів, зарядні станції, податкові пільги для бізнесу і витрати на перехідний період" , – йдеться в заяві міністра навколишнього середовища Канади Джонатана Уїлкінсона.

Канадська провінція Квебек раніше послідувала прикладу Каліфорнії і планувала заборонити продаж автомобілів з ДВС з 2035 року. Крім того, Британська Колумбія введе повну заборону на всі автомобілі і вантажівки, що працюють на викопному паливі, з 2040 року.