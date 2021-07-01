Під ВР зібралися націоналісти, які протестують проти дій глави РНБО

Націоналісти прийшли під будівлю Верховної Ради з димовими шашками - вони виступають проти дій глави РНБО Олексія Данилова та вимагають відправити за ґрати лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Як стало відомо, учасники протесту припускають, що глава РНБО " симулює судове переслідування нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука" , який зараз перебуває під домашнім арештом.

На думку мітингувальників, "Медведчук продовжує користуватися своїми активами і вести "антиукраїнську діяльність".

Відзначимо, що завтра учасники протесту планують прийти під Генпрокуратуру.