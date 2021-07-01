Під ВР зібралися націоналісти, які протестують проти дій глави РНБО

Націоналісти прийшли під будівлю Верховної Ради з димовими шашками - вони виступають проти дій глави РНБО Олексія Данилова та вимагають відправити за ґрати лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Як стало відомо, учасники протесту припускають, що глава РНБО "симулює судове переслідування нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука", який зараз перебуває під домашнім арештом.

На думку мітингувальників, "Медведчук продовжує користуватися своїми активами і вести "антиукраїнську діяльність".

Відзначимо, що завтра учасники протесту планують прийти під Генпрокуратуру.

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