Під ВР зібралися націоналісти, які протестують проти дій глави РНБО
Націоналісти прийшли під будівлю Верховної Ради з димовими шашками - вони виступають проти дій глави РНБО Олексія Данилова та вимагають відправити за ґрати лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука.
Як стало відомо, учасники протесту припускають, що глава РНБО "
симулює судове переслідування нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука", який зараз перебуває під домашнім арештом.
На думку мітингувальників,
"Медведчук продовжує користуватися своїми активами і вести "антиукраїнську діяльність".
Відзначимо, що завтра учасники протесту планують прийти під Генпрокуратуру.