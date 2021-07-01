Угорщина тимчасово обмежує пропуск в двох пунктах
Головне управління поліції Угорщини повідомило Держприкордонслужбу України про тимчасове обмеження пропуску осіб через кордон.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
За оперативними даними, з 2 по 30 липня 2021 року угорська сторона перестане пропускати на свою територію осіб та транспортні засоби через такі пункти пропуску:
- "Барабаш" (з українського боку – "Косино")
- "Лонья" (з українського боку "Дзвінкове")
Водночас, з українського боку усі пункти пропуску на кордоні з Угорщиною працюють.