Названий найбезпечніший електромобіль

Це стосується моделей 2017-2021 років, повідомляє Автоцентр.

Tesla Model 3 отримала найвищу оцінку від американського Страхового інституту безпеки дорожнього руху (IIHS). У всіх тестах седан заробив оцінку - «добре». Окремо, експерти IIHS відзначили захист переднього пасажира і роботу системи запобігання лобових зіткнень.

Нагадаємо, що в даний час фірмовий автопілот компанії використовує тільки зображення з камер. Кілька років тому Tesla відмовилася від радарів, і як з'ясувалося, це рішення дозволило поліпшити роботу цієї системи.

Що стосується системи запобігання лобового зіткнення з пішоходами, то її ефективність виявилася трохи гірше, але це не завадило експертам поставити оцінку «Advanced» («Передовий»). За кріплення для дитячих сидінь седан отримав оцінку «Acceptable» («Задовільно»).

У тесті на фронтальне зіткнення з частковим перекриттям з боку водія нарікання викликала тільки захист гомілки, але ризик травмування був мінімальним. В аналогічному тесті з перекриттям з боку переднього пасажира все оцінки були максимальними, так само як і у всіх інших випробуваннях.

Повторне тестування Model 3 відбудеться через місяць. За словами глави компанії Tesla Ілона Маска, до цього моменту оновлять програмне забезпечення. Це дозволить поліпшити оцінки седана у всіх тестах.