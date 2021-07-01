5 видів трав'яного чаю, які п'ють, для здоров'я

Коли справа доходить до когнітивного довголіття, щоденна чашка чаю - одна з найсмачніших, дешевих і здорових звичок. Який би чай ви не зволіли, гарячий або холодний, кожен ковток надає вашому організму послугу, повідомляє WomanEL.

Різні трав'яні чаї володіють різною користю для здоров'я.

Чай з шавлією

Чай з шавлією використовується для лікування закладеності носа або болю в горлі, але це ще не все. Дослідження показали, що він містить багато біоактивних інгредієнтів. Все з яких мають антиоксидантну активність. Ці активні інгредієнти пов'язані із захистом від неврологічних захворювань, включаючи недоумство.

Чай орегано

У короткостроковій перспективі чай з орегано може допомогти заспокоїти розлад шлунка. У довгостроковій перспективі це ще один відмінний вибір для здоров'я мозку.

Чай з розмарином

Одне дослідження показало, що регулярне вживання розмарину може допомогти захистити від деменції через великої кількості антиоксидантів і флавоноїдів.

Чай з фенхелем

Як і чай з орегано, чай з фенхелю може допомогти при розладі шлунка. Листя фенхеля також використовуються в грецькій кулінарії: в оладках, салатах, тушкованої квасолі і морепродуктах. Як і інші згадані чаї, чай з фенхелем захищає від недоумства при регулярному вживанні. Це тому, що в ньому є антиоксиданти, а також жирні кислоти, які допомагають захистити мозок.

Гірський чай

Гірський грецький чай є одним з найбільш поширених видів чаю. Він містить фітохімічні речовини з протизапальними та антиоксидантними властивостями.