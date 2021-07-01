ДФС викрила незаконне відшкодування ПДВ на 400 млн грн

Співробітники Державної фіскальної служби України викрили групу осіб у підробці реєстраційних документів громадської організації та розкраданні бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

﻿Про це повідомляє пресслужба ДФС у Facebook﻿.

Зазначено, що правоохоронці викрили злочинне угрупування, організатори якого зареєстрували понад 40 суб'єктів господарювання на підставних осіб. З використанням реквізитів цих підприємств створювалась видимість господарської діяльності псевдо-громадських організацій з використанням праці осіб з обмеженими можливостями.

"Ці СГД, в свою чергу, за останні півтора роки, заявили до бюджетного відшкодування понад 400 млн грн. ПДВ., понад 100 млн грн вже було незаконно відшкодовано з державного бюджету", - вказали в ДФС.

За результатами понад 20 санкціонованих обшуків за адресами виробничих, складських, житлових та офісних приміщень було виявлено матеріальні цінності, комп’ютерну техніку печатки, фінансово-господарські документи, чорнові записи тощо.

"Правоохоронці встановили та задокументували факт відсутності виробничих потужностей, де начебто проводились роботи із залученням осіб з обмеженими можливостями, а за юридичними адресами встановлено відсутність підприємств та їх службових осіб", - додали в повідомленні.

Діяльність міжрегіональної злочинної схеми незаконного відшкодування ПДВ припинено. Триває досудове розслідування. Вживається комплекс заходів спрямований на відшкодування завданих державі збитків.