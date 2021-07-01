Стала відома причина затримки чартерних рейсів в Анталію

Вимушені затримки чартерних рейсів в Анталію (Туреччина) зумовлені проблемами на стороні Туреччини через підвищений попит на напрямок, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Вимушені затримки чартерних рейсів до Анталії (виліт за розкладом в ніч на 1 липня 2021 року) зумовлені різким сезонним збільшенням кількості рейсів, а також відновленням авіасполучення Туреччини із РФ, що спричинило суттєве ускладнення слотрегулювання. У зв’язку з цим авіаційний регулятор Туреччини не зміг забезпечити обробку запитів на виконання польотів завчасно", - заявила авіакомпанія.

За даними "МАУ", затримки стосуються чартерних рейсів Київ - Анталія, Харків - Анталія і Львів - Анталія.

"Авіаперевізник та авіаційний регулятор Туреччини роблять усе можливе для оперативного відновлення чартерного авіасполучення МАУ з Анталією протягом дня", - наголошується в повідомленні.

У "МАУ" повідомили, що пасажирам затриманих рейсів надано всю необхідну допомогу. Зокрема, всіх, хто мав відлетіти з Києва, Харкова та Львова, забезпечили гарячим і холодним харчуванням.

"Пасажирів, які чекали на повернення до Києва на зазначених рейсах у зворотному напрямку з Туреччини частково перевезено до готелів, забезпечено харчуванням та буде організовано трансфер під новий час вильоту" , - наголошується в повідомленні.

Як зазначають у "МАУ", в літньому сезоні-2021, з огляду на обмежені можливості туристичних перельотів до країн Європи, увага українських туристів зосередилася, зокрема, на курортах Туреччини. Уточнюється, що в червні 2019 року "МАУ" здійснила 202 чартерних рейси до цієї країни, у 2020-му - 166, а в червні 2021-го - 505 рейсів.