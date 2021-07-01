Ferrari за мільйон доларів випробували на бездоріжжі (відео)

Легендарний італійський суперкар Ferrari F40, ціна якого на аукціонах може перевищувати мільйон доларів, перевірили на міцність на бездоріжжі. Авто, створене для асфальтованих доріг, прокотилося по грунтовій трасі, повідомляє Обозреватель.

Відео заїзду опублікували на YouTube-каналі TheTFJJ﻿. На записі автомобіль з 80-х років пронісся в керованому заносі по грунтовій трасі, піднімаючи в повітря хмари пилу. Дрифт продовжився навіть коли занесло на траву.

Італійський суперкар Ferrari F40

Відзначимо, що авто явно було доопрацьовано. Адже крім зовнішніх змін, всередині авто встановлений каркас безпеки.

Всередині машини встановлювали 2,9-літровий твін-турбо V8 потужністю 478 л. с., що працює разом з п'ятиступінчастою механічною коробкою. Ferrari F40 набирало першу сотню кілометрів за 4 секунди, а заявлена максимальна швидкість 320 км/год.

Ferrari F40

Ferrari F40 випускався з 1987 по 1992 рік. Машина була виготовлена до 40-річчя марки Ferrari. Авто було виготовлено на основі Ferrari 288 GTO 1984 року, а точніше на його гоночної версії 288 GTO Evoluzione. Ця модель авто стала останньою, створеної за життя засновника італійської марки Енцо Феррарі. Всього було вироблено 1315 таких авто. Свого часу конкурентами були тільки Porsche 959 і Lamborghini Countach.