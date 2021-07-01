Лікарі розповіли, як впоратися з акліматизацією на море

Найчастіше акліматизація проявляється в перші дні в новій кліматичній зоні. Це адаптація організму до незвичних умов. Якщо більшу частину часу ви проводите в одному кліматі, а потім різко потрапляєте в інший, внутрішній системі організму потрібен час, щоб адаптуватися до нових умов, повідомляє РБК-Украина.

Акліматизація виникає через перепад температур і тиску, великої різниці в часі при зміні часових поясів (джетлаг). Відчуття можуть бути виражені з різною інтенсивністю і проявлятися у вигляді легкого нездужання, можливі порушення в роботі шлунково-кишкового тракту, підвищення температури й нудота.

Акліматизацію легко переплутати з початковою стадією ГРВІ або грипу. До того ж застуда нерідко виникає при ослабленому імунітеті після довгого шляху, через кондиціонери в літаку і збитого режиму. Але, на відміну від неї, акліматизація проходить набагато швидше і частіше за все не вимагає додаткового лікування. Деякі туристи стикаються з акліматизацією, повернувшись додому, особливо якщо відпочивали в південних широтах, а живуть в північних.

Акліматизація на море

Збої в організмі в теплому кліматі можуть статися через надмірне перебування на сонці і перегріву. Акліматизація до спеки - біологічна адаптація, яка контролює фізіологічну активність. Це поширене явище, особливо якщо ви їдете у відпустку за кордон.

Для зниження ризиків акліматизації важлива помірність. Шкідливо весь день лежати на пляжі або в перший же день гуляти по жаркому місту, але також немає сенсу сидіти перші дні в готелі. Постарайтеся уникати крайнощів: не перебуваєте на сонці в найспекотніші години в районі полудня, надягайте головні убори та користуйтеся засобами з SPF-захистом від ультрафіолету. Лікарі вважають, що після завершення адаптації організм звикає до нових умов і може переносити більш високі рівні теплового стресу. Пити більше води - універсальне правило, тим більше коли мова йде про теплий клімат, де втрати рідини зростають.