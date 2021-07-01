МОЗ: Pfizer може з'явитися у пунктах масової вакцинації

Гендиректорка Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров'я МОЗу Марія Карчевич заявила, що вакцини Комірнаті (Файзер) за держзакупівлями передбачили достатньо, і на 5 етапі можна буде відкрити можливість для усіх охочих нею щепитися, повідомляє Ліга.net.

Можливо, 5 етап відкриють у липні.

"Очікуємо зміни температурного режиму по вакцині Комірнаті – можливість зберігання її на точках вакцинації, пунктах щеплення при температурному режимі + 2 – + 8 впродовж 30 днів. Коли буде офіційне рішення в Україні, можемо потенційно говорити про те, що Файзер буде не лише у мобільних бригад, але й у пунктах щеплення і, можливо, у центрах вакцинації (якщо так вирішить штаб)", – сказала Карчевич.

Мова про штаб з вакцинокерованих інфекцій, куди входять представники міжнародних організацій, до прикладу, ВООЗ, експерти з імунопрофілактики, представники держінституцій.