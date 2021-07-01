Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку впали удвічі

Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку на 1 липня 2021 року склали 10,4 млрд грн, що на 12,8 млрд грн менше, ніж на початок червня, повідомляє БiзнесЦензор.

Для порівняння, на 1 липня 2020 року на ЄКР знаходилося 75,7 млрд грн, 1 липня 2019 року - 12,96 млрд грн, 2018 року - 9,39 млрд грн 1 липня 2017 року - 45,15 млрд грн.

На 1 травня 2021 року залишки коштів на ЄКР складали 23,07 млрд грн, що на 23,5% або на 7,07 млрд менше, в порівнянні з показником на початок квітня.