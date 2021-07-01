Путін пообіцяв Лукашенко підтримку після санкцій ЄС

Президент РФ Володимир Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провели телефонні переговори. Про це повідомляє пресслужба президента Білорусі.

Повідомляється, що президенти обговорили "співпраця двох країн в різних сферах, перш за все з акцентом на торговельно-економічну складову". Особливу увагу Путін і Лукашенко приділили економічної взаємодії. Пресслужба Лукашенка підкреслює, що президенти домовилися спільно протистояти санкціям ЄС.

Відзначимо, президент РФ під час Форуму регіонів підкреслив, що продовжить допомагати Білорусі.