Путін пообіцяв Лукашенко підтримку після санкцій ЄС
Президент РФ Володимир Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провели телефонні переговори. Про це повідомляє пресслужба президента Білорусі.
Повідомляється, що президенти обговорили
"співпраця двох країн в різних сферах, перш за все з акцентом на торговельно-економічну складову". Особливу увагу Путін і Лукашенко приділили економічної взаємодії. Пресслужба Лукашенка підкреслює, що президенти домовилися спільно протистояти санкціям ЄС.
Відзначимо, президент РФ під час Форуму регіонів підкреслив, що продовжить допомагати Білорусі.
"Ми продовжимо надавати всебічну допомогу братському білоруському народу в нинішній, не найпростішим внутрішньополітичній ситуації в Білорусі, в умовах безперервної політичної і санкцій тиску, наполегливих спроб ззовні розгойдати ситуацію", - заявив Путін.