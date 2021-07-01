Фінішує "Велике будівництво" однієї з найдовших підпірних стінок

У Закарпатській області збудували 720 метрів підпірної стінки на трасі від Мукачева до Рахова. Ця конструкція допоможе захистити дорогу від зсувів ґрунту, що є звичним явищем в цьому регіоні, повідомляє УНІАН.

Повна довжина конструкції, яку встановлюють за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", становитиме 826 метрів.

"Зводимо її між селами Луг та Ділове. Уже збудовано 720 метрів. Продовжуємо бетонувати решту споруди. На ділянці км 143+074 – км 143+900 дорога досить вузька, тож, крім захисної функції, будівництво підпірної стіни дасть можливість розширити дорогу" , - кажуть в Укравтодорі.

Загалом Закарпатська область є рекордсменом з кількості та масштабів таких захисних конструкцій. Тільки на маршруті Н-09 Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів уже влаштували понад два кілометри підпірних стінок.

Зокрема, минулого року тут встановили найдовшу низову стінку в Україні: її довжина становить 1,6 км, а висота – 4-5 м.

Дорога Н-09 Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів з’єднує три області та виходить до кордонів двох країн ЄС, тому є надзвичайно важливою для регіону. Минулого року за президентською програмою відремонтували майже 160 км траси.