Три опозиційні фракції в ВР розробили законопроєкт для боротьби з олігархією

Три опозиційні фракції - "Європейська Солідарність", "Голос" і "Батьківщина" розробили спільний законопроект для боротьби з олігархією.

Про це повідомляє прес-служба "ЄС".

За словами автора законопроекту Миколи Княжицького, законопроект від влади про так звану деолігархізації насправді надає президенту Зеленському надзвичайні повноваження одноосібно призначати "олігархами" всіх, хто йому заважає.

"Ми подали альтернативний законопроект. І я вдячний колегам які його підписали. В нашому законопроекті абсолютно чітко потрібно від Антимонопольного комітету стежити за дотриманням законодавства. Ті, хто його не дотримуються, за пропозицією Антимонопольного комітету потрапляють під спеціальну процедуру яку проводить і контролює НАЗКА...", - зазначив політик.

"Команда "Батьківщини" проти того, щоб олігархат керував державою. Ми приєдналися до підготовки альтернативного законопроекту, оскільки вважаємо, що не може дорадчо-консультативний орган, такий як Рада національної безпеки і оборони, визначати і вести реєстр хто олігарх, а хто не олігарх...", - каже народний депутат Михайло Цимбалюк.