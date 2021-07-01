Ще чотирьох "беркутівців" судитимуть за розгін Майдану
Обвинувальний висновок стосовно чотирьох колишніх співробітників столичного підрозділу міліції особливого призначення "Беркут", які вчинили ряд протиправних дій стосовно учасників акції протесту 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності в Києві, направлено до суду. Про це, посилаючись на Офіс генерального прокурора України, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Їм інкримінується перевищення влади і службових повноважень на виконання протиправного наказу і за попередньою змовою з керівництвом та іншими співробітниками міліції, перешкоджання проведенню зборів і мітингів, застосування фізичного насильства щодо учасників мирної акції протесту, незаконне їх затримання і фальсифікація документів - рапортів про нібито вчинення ними адміністративних правопорушень (ч.2 ст.28, ч.4 ст.41, ч.2 ст.365, ч.2 ст.28, ч.4 ст.41, ч.2 ст.340, ч.2 ст .28, ч.4 ст.41, ч.1 ст.366 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Державного бюро розслідувань (ДБР).
Як повідомлялося, 14 червня Шевченківський районний суд м.Київ виніс вирок відносно двох колишніх командирів відділень столичного спецпідрозділу міліції "Беркут", які звинувачувалися в перевищенні влади і службових повноважень на виконання протиправного наказу, застосуванні фізичного насильства щодо учасника мирної акції протесту 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності в Києві, незаконне його затримання і фальсифікації документів - рапортів про нібито вчинення ним адміністративного правопорушення. Суд визнав експравоохоронців винними за всіма статтями звинувачення і засудив до позбавлення волі терміном на 3 роки із забороною займати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки. Суд також задовольнив цивільний позов потерпілого про відшкодування заподіяної шкоди.
Цей вирок у справах Майдану став першим, яким до покарання у вигляді реального позбавлення волі засуджено саме правоохоронці.
Рік тому ДБР повідомило, що веде 76 кримінальних проваджень щодо злочинів, здійснених у зв'язку з масовими протестами у 2013-2014 роках.