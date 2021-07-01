Нацистський гімн на Євро: скандал з нідерландським каналом

На Євро-2020 черговий скандал. Перед початком зустрічі 1/8 фіналу між Англією і Німеччиною під час виконання національного гімну Німеччини нідерландська телекомпанія пустила в своєму ефірі субтитри нацистського гімну, повідомляє Сегодня.

Під час гімну на екрані з'явився текст: "Deutschland über alles, über alles in der Welt". Ці слова не використовуються в якості гімну Німеччини після 1945 року, так як асоціювалися з нацистським режимом, пише Bild﻿.

Пізніше керівництво каналу на офіційному сайті принесло вибачення за неправильні субтитри, заявивши, що це була помилка одного з авторів текстівки.