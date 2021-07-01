В Україні зменшилася кількість охочих вакцинуватися

В Україні зменшується кількість вакцинації проти коронавірусу першою дозою вакцини, повідомляє Страна.ua.

При цьому зростає кількість щеплень другою дозою вакцини.

"Темпи вакцинації населення поступово збільшуються, але велике занепокоєння викликає те, що це збільшення відбувається тільки за рахунок вакцинації другий дозою. Разом з тим, темпи вакцинації першою дозою істотно зменшуються ", - йдеться в повідомленні.

Також в НАН відзначають зниження захворюваності і смертності.

"Згідно з прогнозними розрахунками, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 544 протягом тижня 1-7 липня 2021 року і 478 - протягом тижня 8-14 липня 2021 року" , - йдеться в повідомленні.

На даний момент близько третини всіх виявлених випадків доводиться на Київ.