Тренди чоловічого одягу на спекотне літо 2021

Щоб у спеку виглядати модно, красиво і охайно речі та прийоми з тижня чоловічої моди літнього сезону можна використовувати вже зараз, повідомляє РБК.

Сорочка замість піджака

Чоловічий костюм продовжує еволюціонувати, стаючи все більш розслабленим і комфортним. На цей раз дизайнери подумали й про глобальне потепління, запропонувавши влітку позбутися піджака. Його роль тепер грає сорочка: нагадує піжамну. При цьому носити її можна як на голе тіло, так і на водолазку, тонкий лонгслів або футболку в тон.

фото прес-служба Giorgio Armani

Тайтси

Ще один елемент спортивного екіпірування, що плавно переходить в повсякденне життя, - це тайтси. На відміну від звичайних легінси вони мають високий ступінь еластичності, вбирають вологу, пропускають повітря і надають компресійне дію, тому в них зручно тренуватися як футболістам і баскетболістам, так і бігунам. У моді у тайтсов особлива роль: вони виступають нижнім шаром для ультракоротких шортів, допомагаючи чоловікам на них зважитися.

фото прес-служба Etro

Прозора футболка

30-градусна спека не легітимізує ходіння по вулицях з оголеним торсом. Тому Burberry, Dolce & Gabbana і Loewe пропонують об'ємні футболки з сітки або органзи - невагомі, вільні й при цьому не викликають шокованих поглядів, особливо якщо надіти їх поверх таких же легких майок або сорочок з коротким рукавом.

фото прес-служба Burberry

В'єтнамки

В'єтнамки давно перестали бути взуттям виключно для походу на пляж або в басейн. Змінити уявлення про неї в новому сезоні намагаються Underover, Brioni й Dolce & Gabbana, причому найбільш радикальним способом. Перший поєднує в'єтнамки зі штанами на гумці, другий - з двобортним піджаком, а третій - з джинсами.