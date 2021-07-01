На Донбасі з'явився Нью-Йорк

Верховна Рада прийняла проєкт постанови №5081 "Про перейменування селища міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області". Документ підтримав 301 депутат, повідомляє Дзеркало тижня.

Згідно з постановою, смт Новгородське Донецької області отримало назву Нью-Йорк.

Профільний комітет підтримав проєкт постанови ще в лютому цього року. Подання про перейменування подала Донецька обласна військово-цивільна адміністрація. Під час обговорення було відзначено, що Нью-Йорк - це історична назва селища, яка використовувалася до 1951 року.