Екс-депутат заявив, що за $70 тисяч ОПЗЖ забезпечить прохід в передвиборний список

Екс-депутат Максим Ткач заявив, що за $70 тисяч в партії ОПЗЖ можна пройти в прохідній передвиборний список на місцеві вибори.

Про це повідомляє Telegram-канал Інсайдер UA.

За словами Ткача, "за місце в прохідному передвиборчому списку потрібно було заплатити $70 тис."

Він також підкреслив, що "в Слов'янську цей процес на контролі тримала його однопартієць Наталія Королевська".

Відзначимо, що, за даними ЗМІ, син Королівської в 19 років став депутатом міськради Краматорська, маючи на своєму рахунку більше $24 млн. в криптовалютІ.

На тлі цієї новини з'явилося скандальне повідомлення народного кандидата наук Іллі Киви, який зажадав у однопартійців компенсації за вкладення в місцеві вибори.