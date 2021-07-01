Екс-депутат заявив, що за $70 тисяч ОПЗЖ забезпечить прохід в передвиборний список
Екс-депутат Максим Ткач заявив, що за $70 тисяч в партії ОПЗЖ можна пройти в прохідній передвиборний список на місцеві вибори.
Про це повідомляє Telegram-канал Інсайдер UA.
За словами Ткача,
"за місце в прохідному передвиборчому списку потрібно було заплатити $70 тис."
Він також підкреслив, що
"в Слов'янську цей процес на контролі тримала його однопартієць Наталія Королевська".
Відзначимо, що, за даними ЗМІ, син Королівської в 19 років став депутатом міськради Краматорська, маючи на своєму рахунку більше $24 млн. в криптовалютІ.
На тлі цієї новини з'явилося скандальне повідомлення народного кандидата наук Іллі Киви, який зажадав у однопартійців компенсації за вкладення в місцеві вибори.