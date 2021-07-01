Міжбанк: долар росте

У четвер зростання котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку продовжилося.

Нерезиденти вийшли з покупками валюти для виведення виплачених дивідендів. Крім того, з великою покупкою валюти вийшов «Укрексімбанк». В результаті цінник на покупку піднявся до 27,41 гривень, а на продаж - до 27,435 гривень. У той же час охочих продати валюту сьогодні було менше, тому що частини експортерів виплатили компенсацію ПДВ, і вони не відчували браку гривні. До кінця обідньої перерви торгівля стабілізувалася в діапазоні 27,37-27,40 гривень, зростання зупинилося.

Слідом за безготівковим пішов вгору і курс готівкового долара в Україні. Вранці долар в обмінниках Києва продавали по 27,24-27,35 гривень, а до обіду цінник виріс до 27,32-27,34 гривень. Втім, охочих купувати за ціною, що виросла, виявилося небагато, і вже після обідньої перерви оператори валютного ринку почали знижувати ціну.

Євро на FOREX сьогодні продовжив зниження до американського долара і опустився до позначки 1,1836 долара. Після виходу статистичних даних, що свідчать про зростання ділової активності в країнах Єврозони, а також зниження рівня безробіття, євро кинувся вгору і виріс до 1,1871 долара. Готівковий євро в обмінниках Києва подорожчав з 32,35-32,40 до 32,44-32,45 гривень.

Польський злотий залишився на колишньому рівні: сьогодні в Києві його можна купити за 7,15-7,16 гривень.

Російський рубль в першій половині дня почав зміцнюватися до американського долара і до обіду виріс до 72,80 рублів за долар. Ціна готівкового рубля в столиці залишилася на колишньому рівні: як і вчора, більшість обмінників продають його по 3,72-3,75 гривні за 10 рублів. У той же час з'явилися пропозиції і по 3,70 гривні за 10 рублів.