У Словаччині будуть розігрувати 2 млн євро кожного тижня серед COVID-вакцинованих

Уряд Словаччини представив новий набір стимулів, намагаючись збільшити рівень вакцинації в Словаччині, включаючи "лотерею вакцинації" із виграшем у розмірі 2 мільйони євро щотижня, повідомляє Европейская правда.

Окрім лотереї також передбачена грошова премія, яка варіюється від 30 до 90 євро, залежно від віку, для тих, хто переконує невакцинованих зробити щеплення.

Крім того, Словаччина змінила правила перетину кордону, за якими вакциновані мандрівники матимуть переваги.

Невакциновані мандрівники, що приїжджають до країни після 9 липня, повинні будуть зареєструватися в онлайн-формі eHranica, а потім самоізолюватись. Через 5 днів після прибуття вони можуть завершити самоізоляцію, пред'явивши негативний результат ПЛР-тесту.

Ті, хто був щеплений, матимуть виняток і зможуть уникнути самоізоляції.

Словаччина має один із найнижчих показників вакцинації в ЄС, де менше 29% населення повністю імунізовано.