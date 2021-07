Усик звернувся до англійців перед матчем Євро-2020

Український боксер Олександр Усик (18-0, 13 КО) спрогнозував перемогу нашої національної команди в чвертьфіналі Євро-2020 проти Англії. Поєдинок відбудеться 3 липня в Римі на "Стадіо Олімпіко, повідомляє Обозреватель.

На сторінці Lomus_official в Instagram з'явився короткий ролик за участю спортсмена. Він вирішив продемонструвати свої знання англійської мови, але помилився, переплутавши прийменник "in" з дієсловом "to be" в третій особі: is.

"Вибач, Англія, але Україна тебе переможе. Україна в чемпіоні (замість "Україна – чемпіон" – Ред.)" , – заявив боксер.

Після публікації відео користувачі соціальної мережі почали підколювати Усика, заявивши, що йому необхідно підтягнути свій рівень англійської мови, і згадавши кілька знаменитих фраз українця, сказаних із помилками.

Користувачі посміялися над англійською Усика. Джерело: Instagram Lomus_official

Користувачі згадали минулі помилки Усика у висловлюваннях. Джерело: Instagram Lomus_official

Користувачі написали про проблеми Усика з англійською мовою. Джерело: Instagram Lomus_official

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу Євро-2020 підопічні Андрія Шевченка вирвали перемогу в матчі зі Швецією та вперше в історії дійшли до чвертьфіналу чемпіонату Європи.