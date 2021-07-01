Volkswagen презентував новий Polo GTI

Volkswagen презентував новий Polo GTI

Німецький концерн Volkswagen продовжує планове оновлення модельного ряду. Після прем'єри нового Polo прийшла черга спортивної версії GTI, повідомляє Обозреватель.

Про це пише прес-служба﻿ компанії. Зовні новий Polo GTI легко дізнатися за зовсім іншим переднім бампером. У нього імплантовані по два світлодіодних елемента з кожного боку. Вони виконують функції "противотуманок" nf поворотнього світла. У стандартне оснащення GTI увійшли матричні фари IQ.Light, а облицювання радіатора прикрасили світлодіодним смужкою, що об'єднала фари та фірмову емблему.

Зовні новий Polo GTI легко дізнатися за зовсім іншим переднім бампером
Зовні новий Polo GTI легко дізнатися за зовсім іншим переднім бампером. Джерело: Volkswagen

Під капотом GTI розташовується форсірованній до 207 к.с. (+7 к.с.) турбомотор 2.0 TSI. Крутний момент не змінився і становить 320 Нм. У парі з ним працює 7-ступінчаста роботизована коробка передач з двома зчепленнями, а ось любителі самостійно вибирати передачу позбулися такої можливості. Відтепер 6-ступінчаста МКП для моделі недоступна. Але, як то кажуть, немає лиха без добра. З новою КП динаміка розгону покращилася до 6,5 с (-0,2 с), а максимальна швидкість зросла до 240 км/год (+2 км/год).

Крім модернізованого мотора автомобіль отримав більш жорстку спортивну підвіску, яка дозволила зменшити кліренс на 15 мм. На вибір покупцям буде запропоновано 17- та 18-дюймові колісні диски оригінального дизайну.

GTI відрізняється яскравим інтер'єром та комбінованою оббивкою
GTI відрізняється яскравим інтер'єром та комбінованою оббивкою. Джерело: Volkswagen

В багату комплектацію Polo GTI увійшли повністю цифрова панель з 10,25-дюймової шкалою приладів, а сенсорний екран інфо-розважальної системи в залежності від побажань клієнта буде діагоналлю 8 або 9,5 дюймів. Крім того, на центральній консолі з'явився сенсорний блок управління кліматом у салоні.

В багату комплектацію Polo GTI увійшли повністю цифрова панель з 10,25-дюймової шкалою приладів
В багату комплектацію Polo GTI увійшли повністю цифрова панель з 10,25-дюймової шкалою приладів. Джерело: Volkswagen

Ще однією корисною опцією став автопілот IQ.Drive Travel Assist другого рівня, що працює в діапазоні швидкостей від 0 до 210 км/год. Він включає адаптивний круїз контроль, систему підтримки рядності, читання дорожніх знаків, а також здатний орієнтуватися на складних дорожніх розв'язках, у тому числі з круговим рухом.

Корисною опцією став автопілот IQ.Drive Travel Assist другого рівня
Корисною опцією став автопілот IQ.Drive Travel Assist другого рівня. Джерело: Volkswagen

У європейських дилерів оновлений хетчбек Volkswagen Polo GTI очікується восени. Ціни стануть відомі ближче до початку продажів.

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