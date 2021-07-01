Volkswagen презентував новий Polo GTI

Німецький концерн Volkswagen продовжує планове оновлення модельного ряду. Після прем'єри нового Polo прийшла черга спортивної версії GTI, повідомляє Обозреватель.

Про це пише прес-служба﻿ компанії. Зовні новий Polo GTI легко дізнатися за зовсім іншим переднім бампером. У нього імплантовані по два світлодіодних елемента з кожного боку. Вони виконують функції "противотуманок" nf поворотнього світла. У стандартне оснащення GTI увійшли матричні фари IQ.Light, а облицювання радіатора прикрасили світлодіодним смужкою, що об'єднала фари та фірмову емблему.

Зовні новий Polo GTI легко дізнатися за зовсім іншим переднім бампером. Джерело: Volkswagen

Під капотом GTI розташовується форсірованній до 207 к.с. (+7 к.с.) турбомотор 2.0 TSI. Крутний момент не змінився і становить 320 Нм. У парі з ним працює 7-ступінчаста роботизована коробка передач з двома зчепленнями, а ось любителі самостійно вибирати передачу позбулися такої можливості. Відтепер 6-ступінчаста МКП для моделі недоступна. Але, як то кажуть, немає лиха без добра. З новою КП динаміка розгону покращилася до 6,5 с (-0,2 с), а максимальна швидкість зросла до 240 км/год (+2 км/год).

Крім модернізованого мотора автомобіль отримав більш жорстку спортивну підвіску, яка дозволила зменшити кліренс на 15 мм. На вибір покупцям буде запропоновано 17- та 18-дюймові колісні диски оригінального дизайну.

GTI відрізняється яскравим інтер'єром та комбінованою оббивкою. Джерело: Volkswagen

В багату комплектацію Polo GTI увійшли повністю цифрова панель з 10,25-дюймової шкалою приладів, а сенсорний екран інфо-розважальної системи в залежності від побажань клієнта буде діагоналлю 8 або 9,5 дюймів. Крім того, на центральній консолі з'явився сенсорний блок управління кліматом у салоні.

В багату комплектацію Polo GTI увійшли повністю цифрова панель з 10,25-дюймової шкалою приладів. Джерело: Volkswagen

Ще однією корисною опцією став автопілот IQ.Drive Travel Assist другого рівня, що працює в діапазоні швидкостей від 0 до 210 км/год. Він включає адаптивний круїз контроль, систему підтримки рядності, читання дорожніх знаків, а також здатний орієнтуватися на складних дорожніх розв'язках, у тому числі з круговим рухом.

Корисною опцією став автопілот IQ.Drive Travel Assist другого рівня. Джерело: Volkswagen

У європейських дилерів оновлений хетчбек Volkswagen Polo GTI очікується восени. Ціни стануть відомі ближче до початку продажів.