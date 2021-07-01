Лукашенко заявив, що суверенітет України "тане"

Олександр Лукашенко на пленарному засіданні Форуму Росії і Білорусі заявив, що суверенітет України "тане", але в цьому український народ не винен, повідомляє Кореспондент.

"Ми бачимо, як "тане" суверенітет і незалежність наших південних сусідів. Нехай пробачать нас жителі півдня, але так сталося. І ми змушені про це згадувати і говорити не один раз. Від цього страждають тільки люди, і ми не можемо допустити розриву братніх зв'язків між народами", - заявив Лукашенко.

"Ви вчора правильно сказали (під час прямої лінії), - звернувся Лукашенко до президента РФ Володимира Путіна. Український народ ні в чому не винен, це наш братський народ, ми завжди були разом з цим народом і будемо разом. Але що поробиш, якщо керівництво нашої братської України пішло іншим шляхом".