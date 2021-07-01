Грошові перекази з-за кордону зростають

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за травень 2021 року склав 1035 млн доларів. Це на 16,4% більше, ніж роком раніше (889 млн доларів, повідомляє РБК-Украина.

Всього за даними НБУ за січень-травень 2021 року в Україну надійшло 5096 млн доларів, що на 10,7% більше, ніж роком раніше (4605 млн доларів).

НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну. У січні-травні 2021 року по неформальних каналах в Україну було переведено 1921 млн доларів, що на 23 млн доларів більше, ніж за цей же період роком раніше (1898 млн доларів).

Нагадаємо, заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання переказів трудових мігрантів в Україну у 2021 році до 13 млрд доларів

В цілому обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону у 2020 році склав 12 121 млн доларів. Це на 1,7% (на 200 млн доларів) більше, ніж роком раніше (11 921 млн доларів). НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну.

Автор: Олександр Білоус