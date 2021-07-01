Держстат назвав кількість українців за межею бідності

У 2020 році доходи нижче законодавчо встановленого прожиткового мінімуму отримували 0,6 млн (1,6%) громадян України, що більше, ніж у 2019 році (0,4 млн осіб, 1,1%). Розмір мінімуму становив 2078,4 гривень на місяць, повідомляє РБК-Україна.

За даними Державної служби статистики, доходи нижче фактичного прожиткового мінімуму отримували 8,8 млн (23,2%) громадян України. Розмір мінімуму становив 3847,2 гривень на місяць. У 2019 році доходи нижче мінімуму отримали 23,1% громадян.

Слід зазначити, що рівень бідності в останні роки постійно знижувався. Таким чином, 2020 рік вибивається із загальної тенденції.

За даними Держстату, у 2020 році доходи 20% найбільш забезпечених українців перевищували доходи 20% найменш забезпечених в 3,5 раза.

Квінтильний коефіцієнт диференціації доходів населення-співвідношення мінімального рівня доходів серед найбільш забезпечених 20% населення до максимального рівня доходів серед найменш забезпечених 20% населення, ранжованого за показником середньодушових еквівалентних доходів.

Квінтильний коефіцієнт фондів - співвідношення сумарних доходів 20% найбільш і 20% найменш забезпеченого населення.

Автор: Олександр Білоус