Аеропорт "Одеса" закриється більш ніж на добу

Міжнародний аеропорт «Одеса» через введення в експлуатацію нової злітно-посадкової смуги (ЗПС) закриється більш ніж на добу, повідомляє УНІАН.

ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» пройшло всі необхідні сертифікаційні процедури для початку експлуатації нової ЗПС.

Зазначається, що для підготовки цієї смуги до експлуатації аеропорт «Одеса» не буде приймати і відправляти рейси з 00:00 15 липня до 12:00 16 липня.

Офіційне відкриття нової ЗПС відбудеться 16 липня.

У квітні стало відомо, що нова злітно-посадкова смуга довжиною 2,8 км у міжнародному аеропорту «Одеса» буде відкрита у другому кварталі цього року. Ширина смуги – 45 метрів з узбіччями.