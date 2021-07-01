У Києві пограбували помічницю аташе США

У Києві обікрали помічницю аташе США, через три дні після скоєння крадіжки правоохоронці затримали зловмисницю. Нею виявилася 19-річна уродженка Закарпаття, повідомляє Страна.ua.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури на своїй сторінки в Facebook.

"26.06.2021 потерпіла, яка є посадовою особою посольства США в Україні, виявила крадіжку особистих речей з власної сумки, про що відразу повідомила в правоохоронні органи", - йдеться в повідомленні.

29 червня правоохоронцям вдалося затримати злодійку, якій опинилася 19-річна дівчина із Закарпаття. При ній виявили частину вкрадений речей, зокрема дипломатичну карту помічника аташе США, водійське посвідчення і банківські картки.

У Telegram-каналі "Київ Оперативний" назвали ім'я зловмисниці - Ласлова Ірина Гейзівна.