Запущено ринок землі: вже продані перші десятки ділянок

З 1 липня вступив в силу закон про обіг земель сільськогосподарського призначення, який Верховна рада прийняла в березні 2020 року, повідомляє БiзнесЦензор.

Як заявив міністр юстиції Денис Малюська, станом на 14 годину 1 липня в реєстрі вже зареєстровано 33 нових угоди щодо землі сільськогосподарського призначення.

"Це перші угоди з землею сільськогосподарського призначення, укладені після зняття мораторію", - цитує міністра прес-служба Мін'юсту.

За словами Малюська, для реєстрації угод із землею було розроблено нове програмне забезпечення.

"Програмне забезпечення реєстрів, які працювали до сих пір, не було придатним для забезпечення обігу ділянок і, зокрема, для дотримання обмежень, встановлених законом про ринок землі. Зараз же ніяких фізичних перешкод для функціонування ринку землі немає, ми маємо стабільно працюючу систему", - запевнив міністр.

При цьому він нагадав, що широкомасштабна земельна реформа почне діяти з 2024 року. Зараз же настає етап "обмеженого ринку землі", коли купувати землю можуть тільки фізичні особи, і загальна площа таких ділянок не може перевищувати 100 га. Після закінчення цього терміну максимальний ліміт на покупку землі збільшується до 10 тис. га.

Юрособи до 2024 року купувати землю сільськогосподарського призначення не зможуть. Виняток зроблено для банків, які можуть набувати права власності на закладені по кредитах земельні ділянки, але будуть зобов'язані їх продати протягом двох років.

При цьому іноземці зможуть купувати українські землі тільки після прийняття відповідного рішення на загальнонаціональному референдумі.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, запуск ринку сприятиме зростанню ціни на землю мінімум удвічі протягом перших 3-5 років. Свої земельні ділянки мають близько 7 млн українців. За даними Міністерства економіки, вартість гектара землі відразу після запуску ринку становитиме 50-60 тис. грн.