У Раді журналістка вдарила "слугу народу" Потураєва в обличчя
Одіозна журналістка Ірма Крат накинулася в кулуарах Верховної Ради на народного депутата від "Слуги народу" Микиту Потураєва, повідомляє Сегодня.
Так, під час виступу перед журналістами до нардепа підійшла Ірма Крат і спробувала вдарити його кулаком в обличчя, але Потураєв вчасно її зупинив. Після того, як її атака не увінчалася успіхом, вона пустила в хід сумку, але і тут серйозних проблем не доставила депутату.
Прибіг охоронець Ради і забрав журналістку, а Потураєв вибачився перед іншими журналістами за її поведінку.
Як виявилося, Ірму Крат розлютило відкриття ринку землі з сьогоднішнього дня.
"Кожен день партія "Слуга народу" обіцяла, що буде референдум ... Виявилося, що продаж української землі любить тишу, але не буде по-тихому. (Люди) викопають картоплю і на осінь всі області приїдуть і винесуть (депутатів) вперед ногами ... Одна справа, коли внутрішній ринок землі, бог з ним, нехай буде. Але коли в законопроєкт внесли поправку, що землю можуть брати як заставку банки з іноземним капіталом..." , – сказала вона.