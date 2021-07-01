У Раді журналістка вдарила "слугу народу" Потураєва в обличчя

Одіозна журналістка Ірма Крат накинулася в кулуарах Верховної Ради на народного депутата від "Слуги народу" Микиту Потураєва, повідомляє Сегодня.

Так, під час виступу перед журналістами до нардепа підійшла Ірма Крат і спробувала вдарити його кулаком в обличчя, але Потураєв вчасно її зупинив. Після того, як її атака не увінчалася успіхом, вона пустила в хід сумку, але і тут серйозних проблем не доставила депутату.

Прибіг охоронець Ради і забрав журналістку, а Потураєв вибачився перед іншими журналістами за її поведінку.

Як виявилося, Ірму Крат розлютило відкриття ринку землі з сьогоднішнього дня.