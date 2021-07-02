Погода 2 липня: спека повернеться, але з грозами

В Україні тривають грози та зливи. На більшій частині території погода буде хмарною, але трохи потеплішає. На півдні, сході та в Криму буде навіть знову жарко, хоча й не без хмар.

У п'ятницю, 2 липня, найпрохолоднішим регіоном України буде Закарпаття та прилеглі до нього області: в Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській області прогнозують денну температуру 22-24°С, нічну - від 12 до 16°С. Усього на пару градусів вище будуть температурні межі у Волинській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях: там обіцяють 23-25°С удень і 14-18°С уночі. Найтеплішою областю на заході виявиться Хмельницька - там очікується 24-26°С удень і 16-18°С уночі.

Погода в центральних областях радує своєю різноманітністю. Найпрохолоднішою в центрі буде Вінницька область - там прогнозують 24-26°С удень, але 17-19°С уночі. Житомирська та Київська області пішли недалеко: там буде, відповідно, 25-27°С і 26-28°С удень і 16-18°С і 18-20°С уночі. На Черкащині буде спекотніше - там очікується 28-30°С удень, уночі - 17-19°С. Найгарячішими областями центру країни опиняться Полтавська, Кіровоградська та Дніпропетровська - там удень повітря прогріється до 29-31°С і опуститься до 17-19°С уночі.

Температура повітря на півночі країни буде найпомірнішою - у Чернігівській і Сумській областях - 27-29°С удень і 17-19°С уночі. На сході ж буде жарко та сонячно: у Харківській і Луганській областях - 29-31°С удень і 17-19°С уночі, у Донецькій днем трохи прохолодніше - до 28-30°С удень, уночі - також 17-19°С .

На півдні країни справжнє літо: у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму - 29-30°С удень, уночі - 18-20°С. В Одеській же області вдень буде не так жарко - до 26-28°С, уночі, навпаки, тепліше - близько 19-21°С.

2 липня сонячна погода без опадів, але з невеликою хмарністю, буде тільки на півдні та сході країни - у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях та в Криму. Невеликий дощ днем буде в Луганській області. В Одеській дощі очікуються й удень, і вночі. У всіх інших областях тривають грози зі зливами.

Також у всіх областях, крім південного сходу, очікуються місцями град і шквали по 15-20 м/с. У західній частині - місцями значні дощі (рівень небезпеки - жовтий). Крім того, на заході буде дуже вітряно - місцями вітер від 11 до 22 км/год. У центрі буде спокійніше - вітер від 7 до 18 км/год. На півдні та півночі дути буде приблизно однаково - від 7 до 14 км/год. І найменш вітряно буде на сході країни - там очікується вітер 4-11 км/год.

У столиці України, Києві , 2 липня очікується температура повітря від 19 до 26°С удень, дощ із грозою та вітер від 7 до 18 км/год.

