Із НБУ йде третій директор департаменту за добу

Директор Департаменту супроводу кредитів Національного банку Олег Новаковський заявив, що завершує роботу в НБУ, повідомляє Экономическая правда.

Про це він написав у Facebook.

"Сьогодні я завершую свою роботу в Національному банку України.

Найголовніший підсумок – з абсолютною впевненістю можу гарантувати, що жоден рефінанс за ці шість років не був виданий (так само як і не був не виданий) "з метою одержання неправомірної вигоди для себе та/або інших невстановлених осіб" або "тому, що так вирішило керівництво".

Я був щасливий працювати разом з неймовірними професіоналами та сильними особистостями. Працювати в організації, яка довела, що державна установа в Україні може бути сучасною, прогресивною, ціннісною та ефективною. Яка, на жаль, продемонструвала також і те, що начебто забуті "совкові" практики можуть бути відновлені швидше, ніж за рік" , - зазначив Новаковський.

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