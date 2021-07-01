Фермери знищують урожай знаменитої мелітопольської черешні

В Україні фермери змушені знищити врожай знаменитої мелітопольської черешні. На ці плоди нібито дуже низький попит, повідомляє Обозреватель.

Про проблему повідомив у Facebook глава Запорізької обласної організації Аграрного союзу України Анатолій Тиховод. За його словами, черешня виявилася нікому не потрібна.

"Ніхто навіть не торгується... Справа не в ціні навіть, просто ніхто не купує, ринки перенасичені, купівельна спроможність громадян України дуже низька" , – розповів експерт.

Він додав, що переробка також не має сенсу, бо вона працює на концентратах.

Фермерам доводиться звільняти дерева від урожаю, зрізаючи черешні на землю.

"Щоб наступного року розраховувати на урожай, який теж може виявитися нікому не потрібен" , – додав Тиховод.

Страждають ранні сорти, ультраранні, і починають пошкоджуватися ранньо-середні сорти, такі як "Валерій Чкалов". Погодні умови скорочують тривалість робіт зі збирання черешні.