Mercedes-Benz представив електричний eActros

Силова установка потужністю до 536 кінських сил і запас ходу в 400 кілометрів, повідомляє 24 Канал.

Компанія Mercedes-Benz Trucks представила серійну версію електричної вантажівки Mercedes-Benz eActros та оголосила про початок виробництва восени цього року.

Порівняно з прототипами, в серійній моделі значно покращено кілька функцій, такі як діапазон, потужність та безпека. eActros подолав понад півмільйона кілометрів на дорогах загального користування, перш ніж втілитись у серійну версію.

“eActros – це великий крок для Mercedes-Benz Trucks та для наших клієнтів на шляху до вуглецево-нейтрального транспорту”, – заявив Андреас фон Валфельд, керівник відділу продажів і маркетингу в Mercedes-Benz Trucks .

Фото: Mercedes-Benz eActros / Daimler

Фото: Mercedes-Benz eActros / Daimler

Фото: Mercedes-Benz eActros / Daimler

Фото: Mercedes-Benz eActros / Daimler

Фото: Mercedes-Benz eActros / Daimler

Фото: Mercedes-Benz eActros / Daimler

Фото: Mercedes-Benz eActros / Daimler

Силова установка вантажівки включає пару електромоторів, акумулятор ємністю до 420 кВт-год та двоступеневу коробку передач. eActros можна заряджати на терміналах потужністю до 160 кВт. При підключенні до звичайної зарядної станції постійного струму 400 А версія з найбільшим акумулятором потребує трохи більше однієї години, щоб зарядитись від 20 до 80 відсотків.

Крім того, Mercedes-Benz виділяє наступні переваги своєї новинки: